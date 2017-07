Governo foge às exigências de BE e PCP sobre a PT/Altice

O Bloco de Esquerda acusou esta tarde o Governo de evitar as exigências dos partidos de esquerda sobre a intervenção na PT/Altice. Falando no debate de atualidade sobre a situação da empresa e dos trabalhadores, o deputado socialista José Soeiro deixou um recado ao Governo: "Não é verdade que ao Governo caiba apenas assistir. O Bloco de Esquerda apela a que o Governo intervenha agora".

Durante a intervenção, o deputado do Bloco de Esquerda defendeu que o Governo "pode e deve intervir para travar este processo", acusando a PT/Altice de querer levar a cabo um despedimento em massa, disfarçado pela colocação de funcionários em empresas satélite. E Soeiro rematou com um comentário irónico: "É preciso mais do que sabermos as opções individuais do senhor primeiro-ministro enquanto consumidor", disse, em referência às declarações de António Costa no debate do Estado da Nação, quando criticou a PT pelas falhas durante os incêndios de Pedrógão Grande e disse "já ter escolhido" a sua operadora.

Tanto o PS como o Governo atribuíram às entidades reguladoras a responsabilidade de vigiar a situação da PT, lembrando que "a república tem leis que queremos ver cumpridas". "Confiamos nas entidades reguladoras, que ainda não se pronunciaram, e aguardamos com expectativa uma posição no tempo delas", disse o deputado Pedro Coimbra.

No Governo, o secretário de Estado Miguel Cabrita lembrou as ações inspetivas que a Autoridade para a Concorrência do Trabalho tem levado a cabo na PT e explicou que já está em curso mais uma, tendo a empresa já sido ouvida.

Para o Bloco de Esquerda, não chega. "O Código do Trabalho prevê em caso de despedimento coletivo uma intervenção do Estado, voltou a lembrar José Soeiro.

O partido entregou esta terça-feira uma proposta de lei precisamente sobre a transmissão de trabalhadores das empresas, que defende ser uma forma de despedir os funcionários uma vez que estes são integrados em empresas satélites.

"A PT, que poderia e deveria ser uma potência pública, está a ser vítima de um grupo que parece achar que Portugal é uma república das bananas onde violar as leis laborais compensa", disse José Soeiro. "A utilização fraudulenta da transmissão de estabelecimento, criada para proteger direitos dos trabalhadores, está a ser utilizada para os forçar a ir para empresas que não lhes dão garantias ou pedir rescisão".

PCP distribui culpas

O debate começou com a intervenção do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que afirmou que "Portugal está a perder a principal empresa de um sector estratégico para o país" e distribuiu culpas: "O que está a acontecer com a PT é o resultado da política de direita de sucessivos governos do PS, PSD e CDS"

O PCP denuncia uma "gigantesca operação repressiva de chantagem e assédio sobre os trabalhadores da PT", com a decisão de "despedir milhares de trabalhadores" e a montagem de "múltiplas operações fraudulentas, onde [a empresa] simula transmissões de estabelecimentos e pretende realizar a transmissão compulsiva de trabalhadores para prestadores de serviços".

"Mesmo com o atual Código do Trabalho, a Altice pode e deve ser travada", sentenciou Jerónimo de Sousa. "O país não pode permitir as agressões aos trabalhadores que estão em curso. O governo pode e deve opor-se a tal desfecho e criar as condições para garantir a PT como empresa de capitais nacionais, sob controlo público, que coloque o sector das comunicações ao serviço do povo e do país", disse o deputado comunista, acrescentando ainda que o Governo deve "evitar uma aquisição da TVI por parte da Altice e as consequências para o país".

Nomeações polémicas na ANACOM

Quase no final do debate, o deputado centrista Pedro Mota Soares aproveitou para questionar o Governo sobre os quatro nomes indicados para o conselho de administração da ANACOM, entidade reguladora das comunicações.

Na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, que reuniu esta manhã, o Bloco de Esquerda pediu o adiamento da votação dos relatórios que chumbam três dos quatro nomes propostos. O único nome que reúne consenso é o do presidente indigitado, João Cadete de Matos. Os outros três - Francisco Cal, Margarida Sá Costa e Dalila Araújo - são reprovados nos textos da Comissão, por se considerar que estão impreparados para as funções ou que os cargos que desempenharam anteriormente representam uma incompatibilidade, uma vez que Margarida Sá Costa e Dalila Araújo trabalharam na PT.

No debate, Mota Soares questionou o Governo sobre se, caso os nomes acabem mesmo por ser chumbados na votação agora adiada para dia 27, o Governo irá "mantê-los ou substituí-los". O secretário de Estado respondeu de forma vaga, dizendo que "o Parlamento exercerá as suas competências e o Governo avaliará e fará as suas leituras".