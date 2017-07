Deputado do PS Alberto Martins abandona o Parlamento

O deputado socialista Alberto Martins vai deixar as suas funções na Assembleia da República. A informação foi avançada ao Expresso por fonte da bancada socialista, onde se entende que a decisão terá a ver com a vontade de Alberto Martins de fechar um ciclo, e confirmada pelo próprio.

Alberto Martins é uma cara bem conhecida do Parlamento português, para onde entrou como deputado em 1987 e só falhou até hoje uma legislatura, de 1999 a 2002, quando foi ministro de António Guterres. Entre 2005 e 2009, e de novo entre 2013 e 2014, foi presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista.

O deputado, de 72 anos, também fez parte de vários elencos governativos do PS: foi ministro da Reforma do Estado e da Administração Pública, no Governo liderado por Guterres, e ministro da Justiça entre 2009 e 2011, durante o segundo mandato de José Sócrates, em substituição de Alberto Costa.

Atualmente, Alberto Martins, licenciado em Direito, desempenha funções como membro da Comissão de Assuntos Jurídicos e dos Direitos do Homem na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e membro do Conselho Superior de Segurança Interna. Foi quase sempre eleito pelo círculo do Porto, exceto em 1991, quando se apresentou por Braga.