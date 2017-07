Caso Galp: Ministério Público pede levantamento de imunidade de deputado do PSD

Assembleia deverá dar hoje autorização para Cristóvão Norte ser ouvido a fim de ser constituído como arguido

O Parlamento já recebeu o pedido do Ministério Público (MP) para levantamento de imunidade do deputado do PSD Cristóvão Norte que assistiu a um jogo do Euro 2016 a convite da Galp para que este seja ouvido e constituído como arguido.

A Assembleia da República, que encerra hoje os seus trabalhos, deverá dar resposta positiva ainda durante esta quarta-feira. Contactado pelo Expresso, o deputado não quis fazer declarações.

Cristóvão Norte, eleito pelo círculo eleitoral do Algarve, tem dito que aceitou o convite por este ter partido de um amigo seu que trabalhava na Galp e que não se tratou de um convite com “natureza institucional”.