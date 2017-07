Passos confirma apoio a André Ventura

Pedro Passos Coelho confirmou que o PSD vai manter o apoio a André Ventura, o candidato à câmara de Loures que fez declarações polémicas sobre a comunidade cigana.

“Foi importante que ele tivesse oportunidade de clarificar as suas declarações. A candidatura deve seguir em frente”, disse Passos aos jornalistas, à chegada ao jantar parlamentar do PSD, esta terça-feira, na Assembleia da República. “O PSD é um partido de tradições plurais, que teve sempre respeito pelas minorias. E isso não está em causa nem nesta campanha nem em Loures. Estamos tranquilos quanto à nossa posição não racista e não xenófoba”, acrescentou.

Esta terça-feira, o CDS retirou o apoio à candidatura de Ventura manifestando um “profundo incómodo” pelas afirmações proferidas pelo candidato. Assim, os centristas abandonam a coligação com os democratas. “Respeitamos a posição do CDS”, disse Passos.

No centro da polémica estão as declarações de André Ventura ao jornal “I”, em que disse existirem pessoas que “vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado” e que acham “que estão acima das regras do Estado de direito”, considerando que tal acontece particularmente com a comunidade cigana.