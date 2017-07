Passos: “Os cortes deste Governo são inteligentes, os nossos eram considerados cegos e estúpidos”

O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, abriu esta terça-feira o seu discurso no jantar da bancada parlamentar social-democrata com um cunho irónico, em que fez um balanço do meio da legislatura e da atuação da atual maioria parlamentar de esquerda: “Esta maioria tem um modus vivendi que revela coesão e coerência, mesmo que às vezes haja um ou outro elemento de diferenciação”, começou por afirmar.

“No essencial, esta maioria funciona e portanto espera-se que possa dar conta do recado na legislatura”, declarou Pedro Passos Coelho, para depois lembrar o caso de uma votação na especialidade a propósito da legislação proposta pelo Governo para indemnizar lesados de processos bancários, em que todos os partidos para além de PS e PSD se abstiveram e a proposta acabou por ser chumbada. “Quando chumbou, o Bloco de Esquerda pediu para corrigir o seu voto. Pensavam que o PSD também se ia abster e a proposta ia passar. Como estão a ver, os mecanismos da maioria no Parlamento funcionam mesmo – mesmo que isso possa causar constrangimentos ou embaraços pontuais”.

Falando da “falta de clareza e transparência com que muitas decisões são tomadas”, com o exemplo das cativações, Passos apresentou à plateia a “política preferida” deste Governo, que diz ser “a da comunicação”: “Há boas razões para pensar que parte da conversa que é feita é enganosa e cínica”, disse.

“Sabemos que houve um plano B para o Orçamento”

“Hoje não há nenhuma dúvida: sabemos que houve outro orçamento, um plano B, que foi executado”, declarou Passos. “Os cortes deles são inteligentes, os nossos eram considerados cegos e portanto estúpidos, e estamos à espera que nos expliquem os critérios para avaliar a inteligência da coisa”, ironizou.

Acusando o atual Governo de “atirar responsabilidades” para a anterior coligação de PSD e CDS, Passos deu o exemplo concreto da privatização da PT, que António Costa abordou durante o debate do Estado da Nação, na passada quarta-feira: “O primeiro-ministro deve ter achado que fomos nós que a fizemos, mas isso não aconteceu. Limitámo-nos a cumprir uma cláusula do memorando de entendimento que o Governo anterior a nós tinha negociado”.

Passos abordou ainda os casos mais recentes que envolveram o Governo, como os incêndios de Pedrógão Grande, na sequência dos quais disse que "não vá a comunicação falhar, tivemos hoje notícia, provavelmente a última, de que a lei da rolha se deverá observar em matéria de serviços de proteção civil", referindo-se aos novos briefings diários que passarão a ser feitos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. E declarou que “começam a faltar explicações”: “Começa a ser cansativo no Parlamento estar a exigir às pessoas que digam o que estão a fazer em vez de se passearem pelos locais das tragédias como se se tratasse de um cenário. Desejava que nos próximos dois anos nos poupassem as promessas e fizessem mais, porque o país não pode viver eternamente daquilo que já se fez no passado”.

Despedida emocionada de Montenegro

Antes do fim de uma longa intervenção, que durou mais de 40 minutos, Passos acusou ainda a atual maioria de uma “enorme dificuldade em pôr em marcha qualquer processo reformista que possa afetar interesses instalados e direitos adquiridos”. “É uma cultura que nem a bancarrota conseguiu afastar da esquerda em Portugal: a cultura dos direitos adquiridos”, apontou. “É relevante que não se percecione nenhum elemento reformista deste Governo. A expectativa está gerada em função da agenda eleitoral. Se pudermos dar muito, melhor. Quem fica com os créditos de alargar os cordões a bolsa? Há lá dinheiro ou não há? Depois se vê”.

A noite foi de críticas, mas também de despedidas emocionadas – no adeus a Luís Montenegro, que cessa esta quarta-feira funções como líder da bancada parlamentar depois de seis anos a exercer a função, Passos declarou que Montenegro “tem mais que futuro no PSD, um capital imenso dentro e fora do PSD, e também nos interessa ir alargando o número daqueles que dizem alguma coisa às pessoas, que se afirmam publicamente no espaço público". “ [Montenegro] Atingiu por mérito próprio esse estatuto e fê-lo sempre em articulação absolutamente impecável com direção do partido”, referiu o líder do partido, perante uma ovação de pé dos parlamentares. “E agora vão aproveitar as férias”.