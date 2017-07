Ministro admite que falhou a avaliação da segurança nos paióis de Tancos

O ministro da Defesa afirmou esta terça-feira que falhou a avaliação da segurança nos Paióis Nacionais de Tancos e que o material militar armazenado no local será transferido para outras instalações.

“Manifestamente a avaliação quanto à segurança que era possível garantir em Tancos não terá sido das melhores, uma vez que o Exército encontrou uma solução que considera melhor desse ponto de vista, mais eficiente e que agora vai ser concretizada”, disse Azeredo Lopes aos jornalistas em Troia, à margem do Prontex, um exercício de certificação dos fuzileiros, onde compareceu.

Segundo o governante, o material militar armazenado em Tancos será transferido para um local “com maior segurança, de maior modernidade e de maior capacidade”, de forma a evitar-se a repetição de furtos semelhantes.

Quanto à decisão do chefe do Estado-Maior do Exército voltar a nomear para os mesmos cargos os cinco comandantes que tinha exonerado, Azeredo Lopes sublinhou que a decisão teve como principal objetivo tratar com clareza a fase inicial das averiguações.

“Tenho de recordar que a natureza das averiguações foi deixada muito clara quanto ao seu objeto: perceber o que tinha falhado e como era possível doravante, que é o fim público, principal que aqui está em causa, evitar a repetição de furtos dessa natureza”, acrescentou.

Tal como o Expresso avançou este sábado, o Chefe do Estado Maior do Exército, Rovisco Duarte, comunicou na semana passada ao primeiro-ministro e ao ministro da Defesa que os paióis de Tancos seriam desativados. Neste momento, o Exército procura soluções alternativas, depois de as averiguações internas terem concluído que o local estava demasiado exposto a elementos do exterior.

Segundo disse fonte militar à Lusa esta segunda-feira, uma das hipóteses é a transferência para o paiol das instalações militares de Santa Margarida ou a transferência de parte do material militar armazenado em Tancos para paióis dos outros dois ramos militares.