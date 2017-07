CDS acusa ‘geringonça’ de estar a beneficiar a banca e as grandes empresas

O regime de reavaliação de ativos e as alterações do empréstimo à banca para a resolução do BES vão custar 900 milhões de euros ao Estado, segundo dois estudos da UTAO agora divulgados. CDS exige explicações ao Governo e aos partidos que o sustentam

O CDS considera “incompreensível” que o PCP e o BE, que se opuseram à baixa da taxa de IRC (negociada entre os partidos da direita e o PS) na última legislatura, estejam agora de acordo com medidas tomadas pelo Governo socialista de que “quer as grandes empresas, quer a banca, saem muito beneficiadas”.

A deputada centrista Cecília Meireles reage assim ao relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO), divulgado esta tarde, sobre as alterações acordadas em agosto e setembro de 2016 ao empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para financiamento da medida de resolução aplicada ao BES. O estudo, realizado a pedido do PCP, conclui que o contrato de empréstimo, à luz das novas condições, “apresenta um valor atualizado líquido negativo, de cerca de -630 M€”.

Somado ao estudo sobre o regime de reavaliação de ativos, solicitado pelo CDS e conhecido na semana passada, isto significa “900 milhões de euros a mais para o Estado, com impacto ao longo dos próximos anos”, denuncia a deputada. “É um sinal muito preocupante e quer o Governo quer os partidos que o apoiam têm de dar explicações pelas opções que estão a tomar”, diz ao Expresso.

Cecília Meireles considera “incompreensível” que os mesmos partidos que se opuseram a um regime de revisão do IRC que pretendia beneficiar todas as empresas, grandes e pequenas, fechem agora os olhos a medidas que aproveitam sobretudo às cinco maiores empresas nacionais (no caso do regime de reavaliação de ativos) e à banca.