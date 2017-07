O que têm em comum Marcelo, Portas e o FC Porto?

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a equipa de futebol do FC Porto vão estar esta semana no México, mas não se vão cruzar. O FC Porto estreia-se na Supercopa Tecate, Marcelo joga nas relações económicas e cruza-se com Paulo Portas inauguração da sede local da Mota-Engil.

Marcelo chega este domingo ao México, numa vista de Estado de dois dias, concentrada na capital mexicana,regressando na quarta-feira de madrugada. A Presidência da República descreve a missão como "muito curta, muito cheia" e "uma tonalidade económica muito forte".

Na segunda feira, Marcelo será recebido pelo Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto.

Marcelo com Portas

A comitiva presidencial incluiu, além de deputados, o ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral, a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, o presidente da AICEP, Luís de Castro Henriques.

Durante a visita, o Presidente da República vai inaugurar as instalações da Mota-Engil na Cidade do México. Aqui reencontra um velho companheiro de luta, o ex-vice-primeiro-ministro Paulo Portas. Portas preside ao Conselho Estratégico da construtura da família Mota para a América Latina,e é consultor da petrolífera mexicana Pemex.

O México é um dos mercados em que a Mota-Engil prospera, aliando à construção,o negócio das concessões e de produção de energia.

A AICEP organizou uma missão empresarial para acompanhar esta visita, convidando 40 empresas de vários setores. Vão participar num fórum que juntará, na terça-feira, empresários mexicanos e portugueses e contará na sessão de abertura com intervenções do Presidente da República e do ministro da Economia. Entre as empresas participantes, contam-se a Mota-Engil, Visabeira, a farmacêutica Bial, a EDP Renováveis, a Efacec, os bancos BCP e Santander Totta, a rede de ginásios VivaFit, a tecnológica WeDo.

Numa antevisão à agência Lusa, da deslocação ao México, Marcelo afirmou que "será uma visita muito condensada, muito curta, com uma tonalidade económica muito forte - e importante, sobretudo, para o futuro do tecido empresarial português".

No plano cultural, Marcelo vai visitar a Catedral Metropolitana e as ruínas do Templo Mayor, do tempo dos astecas, e o Museu Frida Kahlo, na casa onde viveu a pintora.

FC Porto sem Pinto da Costa

O FC Porto chegou este domingo ao México, prosseguindo até quinta-feira a preparação.Na comitiva não seguiu PInto da Costa, mas uma cara nova e a única contratação até agora anunciada pelo clube. o guarda-redes Vaná, que se transfere do Feirense. Quem, à chegada, fez as delícias dos adeptos mexicanos foi o guarda-redes Casillas. O segundo jogo do torneio é com o Chivas.

Uma semana depois do negócio de Rúben Neves e Bolly ter sido confirmado pelo Wolverhampton, o FC Porto continua ser anunciar oficialmente a operação. Rúben, 20 anos é um jogador da formação portista e deverá render 18 milhões de euros. A este valor terá de se descontar as comissões Jorge Mendes e os 5% do passe que pertencem ao empresário José Cadeira.