Mendes diz que criticas de Costa à Altice revelaram “tique socrático”

“António Costa esteve muito mal sobre as críticas que fez à Altice” no debate do Estado da Nação, afirmou Marques Mendes este domingo à noite no seu habitual comentário no noticiário da SIC.

“Eu não sei se quis agradar ao Bloco de Esquerda e ao PCP” ou “distanciar-se do negócio”, “provavelmente as duas”, afirmou, condenando o modo como criticou um grupo privado, numa atitude que considera ter revelado um “tique socrático”.

Relativamente à compra da Media Capital pela Altice, frisou que representa “uma revolução” uma “mudança total de modelo e de paradigma”, sendo a primeira vez que um grupo estrangeiro tem um poder deste género em Portugal.

Entre os risco que considera que a situação acarreta encontra-se o de “alguma excessiva concentração ou de de posição dominante”. Marques Mendes disse contudo que a “procissão ainda vai no adro” e que as entidades reguladoras ainda têm de aprovar o negócio, considerando provável que a Autoridade da Concorrência o venha a fazer, mas estabelecendo restrições e garantias.