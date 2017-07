Marque Mendes considera que as acusações à PSP de Alfragide são uma “bofetada à Administração Interna”

Luís Marques Mendes, na sua intervenção no noticiário de domingo à noite na SIC, elogiou a investigação “inédita e corajosa” do Ministério Público de denúncia de um caso de racismo dos agentes de uma esquadra da PSP de Alfragide,

“Nós temos de conhecer a verdade, por muito que a verdade seja cruel”, afirmou, ao mesmo tempo que chamou a atenção para o facto de as conclusões do Ministério Público não coincidirem com as da Inspeção-geral do Ministério da Administração Interna, o que o levou a dizer que “esta conclusão do Ministério Público é uma certa desautorização e uma certa bofetada à Inspeção-geral da Administração Interna”.

O comentador considerou ainda que o facto de Constança Urbano de Sousa não se ter pronunciado sobre uma “situação tão grave, completamente fora do vulgar”, é a “prova de que não há ministra”. “Ela está muito fragilizada e até um dia ser substituída, é a ausência, como agora se viu”, afirmou.