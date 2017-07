Incêndios: Governo apoia "exclusivamente" proprietários que cumpram regras de ordenamento florestal

A floresta afetada pelos incêndios de junho na região Centro é "100% de domínio privado", diz ministro da Agricultura

O Ministério da Agricultura diz que o processo de reflorestação da região Centro vai ter que obedecer à legislação em vigor, indicando que esta é "condição indispensável" à obtenção de apoio por parte dos proprietários afetados pelos incêndios.

"O Ministério da Agricultura está e sempre esteve atento às florestações e reflorestações que aprovou, apoiando exclusivamente projetos que respeitam integralmente as regras de gestão e ordenamento florestal", garantiu à agência Lusa fonte do gabinete do ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.

Em relação ao processo de reflorestação da região Centro, apesar de a floresta afetada pelos incêndios de junho na região Centro ser "100% de domínio privado", o Governo realizou "um rigoroso processo de levantamento dos prejuízos que afetaram os produtores agrícolas e os produtores florestais", do qual resultou um conjunto de medidas de apoio que estão já a ser implementadas, nomeadamente medidas integradas no PDR2020 - Programa de Desenvolvimento Rural.