Ex-ministro Braga da Cruz é candidato do PS à Assembleia Municipal do Porto

Ex-ministro da Economia de António Guterres, Braga da Cruz é professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Dá agora a mão a Manuel Pizarro

O independente e antigo ministro da Economia Luís Braga da Cruz é o cabeça-de-lista do PS à Assembleia Municipal do Porto nas eleições autárquicas de 01 de outubro, anunciou o partido.

Ex-ministro da Economia de António Guterres, Braga da Cruz é engenheiro de formação, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e presidente do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves.

Braga da Cruz foi também presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDRN).

A candidatura do PS à Câmara do Porto refere ainda, em comunicado, que Braga da Cruz estará presente no domingo na apresentação oficial de Manuel Pizarro como candidato à Câmara do Porto, na qual participará o secretário-geral do partido, António Costa.

Será ainda nessa sessão que Manuel Pizarro deverá dar a conhecer os cabeças de lista do PS às juntas de freguesia do concelho