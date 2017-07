Marcelo deu posse a oito novos secretários de Estado

Oito secretários de Estado tomaram posse esta sexta-feira numa cerimónia rápida que decorreu no Palácio de Belém e que oficializou a maior mudança até agora na composição do atual Governo.

Cada um dos novos secretários de Estado prometeu cumprir com “lealdade” as funções que lhe são confiadas, assinando depois o auto da posse. Não houve declarações por parte de nenhum governante.

Os novos governantes tomaram posse na presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, do primeiro-ministro, António Costa, e da maioria dos ministros do XXI Governo, numa cerimónia realizada na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém, em Lisboa e de que durou perto de sete minutos.

No XXI Governo Constitucional foram alterados os titulares de sete secretarias de Estado de cinco ministérios, tendo sido ainda criada uma nova secretaria de Estado da Habitação.

Os novos secretários de Estado são: Ana Paula Zacarias (Assuntos Europeus), Eurico Brilhante Dias (Internacionalização), Tiago Antunes (Presidência do Conselho de Ministros), Maria de Fátima Fonseca (Administração e Emprego Público), António Mendonça Mendes (Assuntos Fiscais), Ana Teresa Lehmann (Indústria) e Miguel Freitas (Florestas e Desenvolvimento Rural), Ana Pinho (Habitação).

Esta foi a terceira e maior recomposição do XXI Governo, que está em funções desde 26 de novembro de 2015, e alterou os titulares de sete secretarias de Estado de cinco ministérios, e criando ainda uma nova secretaria de Estado da Habitação, na dependência do ministro do Ambiente.