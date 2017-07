Margarida Marques deixa os Assuntos Europeus, entra Ana Paula Zacarias

Ana Paula Zacarias deverá ser a nova secretária de Estado dos Assuntos Europeus, substituindo Margarida Marques, apurou o Expresso. A futura governante é diplomata de carreira e foi vice-presidente do Instituto Camões.

A substituição de Margarida Marques - que há ano e meio foi uma das secretárias de Estado mais destacadas do elenco governativo - era comentada nos bastidores governamentais desde o início da semana, sobretudo devido ao mal-estar que existe entre a secretária de Estado e o ministro Augusto Santos Silva. Por outro lado, é-lhe apontado o mau desempenho de Portugal em termos de transposição de diretivas comunitárias, matéria em que o país caiu muitos lugares no ranking europeu.

Por outro lado, a pasta da Internacionalização, até agora tutelada por Jorge Oliveira, deverá ser entregue a Eurico Brilhante Dias. O gestor, que foi porta-voz do PS no tempo de António José Seguro, era um dos poucos "seguristas" da atual bancada parlamentar do PS.

Ana Teresa Lehmann, professora na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, deverá substituir João Vasconcelos na pasta da Indústria.

Tiago Antunes vai ser o novo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, segundo edição impressa da Visão desta quinta-feira, tomando posse com os restantes novos secretários de Estado na cerimónia que o Expresso apurou que irá ter lugar na sexta-feira.

Tiago Antunes foi o nome escolhido para substituir Miguel Prata Roque. Ambos são juristas, formados na Universidade de Direito de Lisboa.

Tiago Antunes foi chefe do gabinete de João Almeida Ribeiro, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, no segundo governo de José Sócrates (2009-2011). No primeiro governo de Sócrates (2005-2009), foi adjunto de Filipe Baptista, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro. Era atualmente assistente do eurodeputado Pedro Silva Pereira.