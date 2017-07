Uma visita inédita à Sala das Sessões do Parlamento em 360º

Eduardo Ferro Rodrigues tem 67 anos e já se sentou na cadeira de deputado, líder parlamentar, ministro e agora presidente.

Entrou pela primeira vez no hemiciclo na "Primavera Marcelista" durante as crises académicas, na década de 60, que puseram o regime do Estado Novo à beira de um ataque de nervos.

É destas memórias de estudante universitário, jovem político, deputado, ministro ("pai do rendimento mínimo garantido"), apoiante convicto das maiorias de esquerda que se faz esta visita guiada

Ferro Rodrigues conta ainda à equipa da SIC - Anabela Neves e Rafael Antunes - os momentos que já viveu na belíssima Sala das Sessões da Assembleia da República.

As relações..às vezes tensas… com a oposição de direita fazem parte deste 360.

E, já agora, espreite o que se vê da cadeira do presidente!