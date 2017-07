Direto vídeo: chegou a hora de perceber o Estado da Nação

É um ritual fundamental na vida política: o debate anual do Estado da Nação no Parlamento. Este ano acontece no momento mais difícil do atual Governo: há demissões provocadas pelo Galpgate, há feridas de Pedrógão Grande e ainda o polémico roubo em Tancos. Haverá isto mas também economia, muita economia. A tarde vai ser longa mas é preciso compreender como os protagonistas políticos avaliam o momento atual do país. Direto SIC Notícias