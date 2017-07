Inquérito à CGD pode nunca receber documentos essenciais

Supremo avisou o Parlamento: se o relatório do inquérito à Caixa for aprovado, deputados nunca verão documentos sob sigilo bancário. PSD pede que os trabalhos sejam suspensos; esquerda quer aprovar relatório para a semana

O aviso está feito: se a comissão parlamentar de inquérito (CPI) à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) aprovar as suas conclusões na semana que vem, como está previsto, os deputados nunca terão acesso à documentação considerada essencial para esclarecer o que realmente aconteceu na última década na gestão do banco público. Em causa está um conjunto de documentação - da CGD, do Banco de Portugal e do Ministério das Finanças -, que o Parlamento pediu a estas instituições, tendo embatido na sua recusa, alegando sigilo bancário.

Os tribunais, até ao Tribunal da Relação, têm sempre dado razão ao Parlamento, considerando que os poderes de uma CPI justificam a entrega destes documentos, levantando o sigilo bancário, ao que as Finanças e o Banco de Portugal tem respondido com sucessivos recursos. O caso está agora no Supremo Tribunal de Justiça.

Esta terça-feira, o grupo parlamentar do PSD recebeu do Supremo a resposta a uma pergunta sobre o que acontecerá a este recurso caso os deputados aprovem entretanto o relatório da CPI. A resposta é a óbvia: se o Parlamento encerrar o inquérito antes de uma decisão "última e final" sobre a entrega dos documentos aos deputados, nesse caso o Supremo nem sequer ajuizará o pedido da CPI, pois nesse caso essa decisão seria um ato de "inutilidade superveniente". Ou seja, documentação tão importante como a lista dos devedores da Caixa - onde se poderão identificar os grandes beneficiados por empréstimos que se revelaram ruinosos para o banco público - nunca seria sequer apreciada por uma comissão parlamentar que tinha como missão avaliar o que aconteceu na CGD para ser necessário injetar no banco quase cinco mil milhões de euros.

PSD apela à esquerda e a Ferro Rodrigues

Durante a tarde de terça-feira o PSD apelou aos partidos da esquerda e ao presidente da AR para que não deixem que a CPI termine os seus trabalhos sem ter acesso a estes documentos. Hugo Soares, coordenado do PSD na comissão de inquérito, propôs que os trabalhos sejam suspensos até haver uma decisão do Supremo, contando que este tribunal confirme o que ordenam os tribunais inferiores: a entrega dos documentos ao Parlamento.

Hugo Soares lembrou que há um facto novo a ter em conta: sabe-se hoje que o Ministério Público suspeita de que houve, não só empréstimos de favor, sem a devida avaliação de risco, como uma ocultação deliberada de prejuízos da Caixa. Uma suspeita que recai sobre as administrações a partir de 2007, de acordo com um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, noticiado ontem pelo Expresso.

Nesse documento, a Relação dá conta de suspeitas muito graves do Ministério Público em relação a atos de gestão da Caixa a partir de 2007, admitindo mesmo que "terá sido determinada a omissão de alguns registos de incumprimento, como é o caso dos triggers de imparidade na área do locado imobiliária, na medida em que se detetou que clientes que apresentavam operações vencidas e tido pagas foram classificados no segmento ‘créditos sem incumprimento’. Tal situação aponta para um ato deliberada [sic] no sentido de omitir o passivo gerado na esfera do banco".

O Ministério Público fala em decisões de favor na concessão de crédito e aponta "um conjunto de decisões tomadas pelos órgãos de gestão do banco ou pelos respetivos decisores em cada uma das áreas envolvidas que assumem relevância criminal". Com base nessa exposição, a Relação ordenou a entrega aos investigadores de documentação que o Banco de Portugal e a Caixa queriam manter secreta. Tal como se passa com o Parlamento.

"Não há um português que possa perceber, perante todos estes dados novos e todas estas suspeitas (...), que o Parlamento não cumpra a sua missão", disse esta tarde Hugo Soares. O PS já apresentou a sua proposta de relatório final, que não aponta responsabilidades às administrações da Caixa, que deverá se votada no dia 19. PS, PCP e BE estão de acordo com o encerramento da CPI nos próximos dias, mesmo sem a documentação que Hugo Soares considera "absolutamente necessária" para que a investigação possa chegar a uma conclusão.