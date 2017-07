Costa reitera confiança política no ministro da Defesa

O primeiro-ministro manifestou esta terça-feira toda a confiança política no ministro da Defesa e "total solidariedade" com o chefe de Estado Maior do Exército (CEME) na sequência do roubo de material militar nas instalações de Tancos.

António Costa falava aos jornalistas em São Bento no final de uma reunião de duas horas e 20 minutos sobre segurança em instalações militares com o chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (Artur Pina Monteiro), com os chefes dos três ramos militares, Exército (Rovisco Duarte), Armada (Silva Ribeiro) e Força Aérea (Manuel Teixeira Rolo), e com o ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

Uma reunião que aconteceu depois de a 29 de junho o Exército ter anunciado que foram furtados dos Paióis Nacionais de Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha, granadas de mão, granadas anticarro e explosivos