Mourinho Félix diz que a “máquina” do Orçamento funciona mesmo sem Rocha Andrade

Ricardo Mourinho Félix prefere não falar em atrasos nas negociações do próximo Orçamento do Estado, provocadas pela exoneração do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. O número dois de Centeno, admite que "ao nível da discussão política" é preciso "esperar por uma nova pessoa que possa liderar essa discussão ao nível do parlamento", mas acredita que ela chegará nos próximos dias e que a máquina que prepara o OE está oleada.

"A substituição decorrerá, com certeza, nos próximos dias. A partir daí será continuar o trabalho", disse o Secretário de Estado Adjunto e das Finanças à saída da reunião de ministros das Finanças do Euro (Eurogrupo), onde substituiu Mário Centeno. "Também pelo trabalho que o Secretário de Estado Rocha Andrade fez, é uma máquina que funciona e está em condições de continuar a preparar o orçamento", defendeu em Bruxelas.

Questionado sobre o motivo que levou Fernando Rocha Andrade a sair do Governo - o convite da Galp para assistir a jogos do Euro2016 - Mourinho Félix disse "compreender as razões que levaram Rocha Andrade a pedir a exoneração", e elogia um Secretário de Estado com quem diz ter tido "o enorme prazer de trabalhar" que "fez um trabalho absolutamente fantástico".

"Teve uma importância enorme naquilo que foi a estratégia do ministério das Finanças neste período e é uma das pessoas que mais contribuiu, com o resto da equipa, para que tivéssemos chegado a este resultado”, elogia ainda.

Rocha Andrade sai a tês meses da entrega do Orçamento do Estado para 2018. Esta segunda-feira, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, Paulo Ralha, considerava que a mudança poderia obrigar ao recomeço das negociações do OE.

“Lamentamos esta situação. Poderá atrasar as coisas, tudo vai depender do entendimento do próximo secretário de Estado, que pode ser diferente e poderá obrigar ao recomeço e regresso à mesa das negociações”, disse em declarações à agência Lusa.

Por causa das questões orçamentais, Mário Centeno não viajou para Bruxelas para participar na reunião do Eurogrupo. Uma situação que Mourinho Félix considera que "não é anormal" e que já estava decidida antes da exoneração de Rocha Andrade e de mais dois Secretários de Estado.

"O ministro está em Lisboa. Está a preparar aquilo que é o macro orçamento e a informação necessária à elaboração depois do Orçamento do Estado para o próximo ano", adianta.

Esta terça-feira, será também Mourinho Félix a sentar-se à mesa durante a reunião dos 28 ministros das Finanças (ECOFIN).