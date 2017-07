Escultura em homenagem a Maria de Lourdes Pintasilgo

A ex-primeira-ministra Maria de Lourdes Pintasilgo passou a ter um monumento em sua homenagem, inaugurado na tarde de 10 de Julho, dia em que se completaram 13 anos sobre a sua morte. A obra, da autoria do escultor Rui A. Pereira, está implantada no Jardim Maria de Lourdes Pintasilgo, junto ao Hospital dos Capuchos, na freguesia lisboeta de Arroios. Aliás, a iniciativa partiu da presidente daquela junta de freguesia, Margarida Martins, que, na breve cerimónia que se realizou, recordou os tempos em que colaborou na campanha da engenheira Pintasilgo para a Presidência da República, em 1986.

Maria de Lourdes Pintasilgo viveu durante muitos anos num prédio vizinho do jardim que tem o seu nome. Ali fundou o movimento católico Graal. Uma das responsáveis deste movimento, que assistiu à cerimónia, confirmou ao Expresso que esta é a primeira escultura memorial de Lourdes Pintasilgo. O seu nascimento está assinalado por uma placa na casa em que veio ao mundo, em Abrantes, onde há uma rua com o seu nome. Também na toponímia de Lisboa há uma pequena artéria chamada Maria de Lourdes Pintasilgo, no Lumiar.

A primeira e única mulher a chefiar um governo

Expoente máximo em Portugal do chamado catolicismo progressista, Maria de Lordes Pintasilgo nasceu a 18 de janeiro de 1930. Licenciada em engenharia químico-industrial, foi presidente da Juventude Universitária Católica Feminina (JUCF). Dedicada desde sempre às causas da ética, da cultura, da igualdade, da justiça e da cidadania, foi procuradora à Câmara Corporativa durante a governação de Marcello Caetano.

Depois do 25 de Abril de 1974 fez parte dos três primeiros governos provisórios. Começando como secretária de Estado da Segurança Social, passou depois a ser a primeira mulher que em Portugal ascendeu ao cargo de ministra – no caso, com a tutela dos Assuntos Sociais, tendo criado a Comissão da Condição Feminina. Embaixadora de Portugal junto da UNESCO, em Julho de 1979 o Presidente da República, Ramalho Eanes, nomeou-a para chefiar o V Governo Constitucional – um “governo de cem dias”, como a própria o designou, destinado a preparar eleições legislativas. Na história política portuguesa, Pintasilgo foi a primeira e até agora única mulher a desempenhar as funções de primeiro-ministro, tendo imprimido ao seu executivo a orientação considerada mais à esquerda de todos os governos constitucionais posteriores à revolução.

Candidata a Presidente da República em 1986

Em 1986 candidatou-se a Presidente da República, onde voltou a ser a primeira mulher a fazê-lo, num sufrágio que viria a ser ganho, à segunda volta, por Mário Soares. Entre 1987 e 1989, foi deputada independente ao Parlamento Europeu, eleita nas listas do PS, então liderado por

Vítor Constâncio. Mais tarde, entre 1995 e 1996, presidiu a um chamado Comité dos Sábios, a convite do então presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors. Na rádio Antena 1, participou no programa “O Mundo de”, da autoria de Adelino Gomes, intercalando com Mário Soares, José Saramago e Francisco Pinto Balsemão.

Uma “interpretação fotográfica” em granito

Ao descerramento do memorial, da responsabilidade da junta de freguesia de Arroios, associou-se a câmara municipal de Lisboa, na pessoa do vereador João Carlos Afonso, responsável pelo pelouro dos direitos sociais, uma matéria a que Pintasilgo sempre foi especialmente sensível. Presente, por parte do Governo, a secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Catarina Marcelino, áreas igualmente caras à militante católica.

O memorial é uma peça de granito preto e mármore branco, com pouco mais de dois metros de altura. No dizer do escultor, Rui A. Pereira, “é uma interpretação de uma das mais conhecidas fotografias de Maria de Lourdes Pintasilgo”. A obra demorou mais de um mês a ser executada, numa empresa de mármores de Pêro Pinheiro.