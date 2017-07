Viagens da Galp. Assessor económico de Costa também foi constituído arguido

Vitor Escária foi ouvido pelo Ministério Público e foi constituído arguido. Já não mantém cargo em S. Bento

O assessor para as questões económicas do primeiro-ministro, Vitor Escária já foi ouvido pelo Ministério Público e foi constituído arguido, confirmou o Expresso. E deixou as funções que tinha em S. Bento.

Vítor Escária foi convidado pela Galp para assistir ao jogo Portugal-Áustria, que se realizou no dia 18 de junho em Paris.

Na altura, o economista explicou que a viagem tinha sido feita a título pessoal já que o convite partiu de um amigo seu que trabalhava, à altura, na Galp.

Artigo alterado na referência ao facto de Vítor Escária já não se manter em funções