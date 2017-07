Exército reage a demissões: um general já tem substituto

Saída do comandante de Pessoal do Exército, José Antunes Calçada, foi aceite pelo General Chefe do Estado-Maior do Exército, Rovisco Duarte, segundo informa um comunicado emitido este sábado.

José Antunes Calçada passará então à situação de reserva, conforme o próprio tinha solicitado. Será substituído no cargo pelo vice-chefe do Estado-Maior do Exército, o tenente-general Rodrigues da Costa, lê-se ainda na nota. As decisões terão já sido comunicadas ao ministro da Defesa.

O comunicado nada refere sobre o comandante das Forças Terrestres, o general Faria Menezes, que, tal como José Antunes Calçada, anunciou este sábado, em declarações ao Expresso, que vai abandonar o cargo que ocupa, em rota de colisão com Rovisco Duarte, o chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), por causa do roubo na base militar de Tancos.

Ao Expresso, Faria Menezes diz ter ficado indignado pela forma como o CEME demitiu, na praça pública, e em horário nobre, os cinco coronéis responsáveis pelas rondas nos paióis de Tancos que foram assaltados. “Com a exoneração dos cinco comandantes houve uma quebra do vínculo sagrado entre comandantes e subordinados. Por respeito aos princípios e valores que perfilho, vejo-me obrigado a pedir a exoneração como comandante das Forças Terrestres”, disse o general.

Também José Antunes Calçada considera que a forma como Rovisco Duarte decidiu exonar cinco comandantes por causa do furto de armamento foi “inqualificável”. O general Calçada garante que “nunca pretendeu” ser promovido a vice-CEME, lugar que Rovisco Duarte já tinha feito saber que não viria a ser ocupado pelo comandante do Pessoal, e entregou entrou uma declaração para a passagem ao estatuto de reserva.