Marco António lança Hugo Soares para líder da bancada do PSD

Marco António Costa, vice-presidente do PSD e homem-forte da máquina do partido, aposta em Hugo Soares para futuro líder da bancada social-democrata.

Luís Montenegro, o presidente cessante do grupo parlamentar, anunciou ontem que as eleições para escolher o seu sucessor serão já no dia 19 - e não em setembro, como é tradição - e com isso deu o tiro de partida para uma corrida em que muitos viam Marco António Costa. Apesar de ter admitido essa possibilidade, conforme o Expresso noticiou ontem, o vice-presidente do PSD diz agora que está fora dessa disputa. E garante o seu apoio a Hugo Soares, atual braço-direito de Luis Montenegro.

"Fico muito sensibilizado com as inúmeras solicitações que me foram feitas por várias pessoas para que me candidatasse, mas isso está fora do meu horizonte", diz Marco António ao Expresso.

Na opinião deste dirigente do PSD, "no grupo parlamentar é preciso renovar mas também garantir a continuidade do trabalho de Luis Montenegro". Nesse sentido, aponta para "uma nova geração de deputados de enorme qualidade, entre os quais destaco o Hugo Soares, que garantirão o nível de intervenção política adequado da bancada".

Marco António é mesmo mais explícito ao declarar com todas as letras o apoio ao deputado de Braga que foi líder da JSD: "Se se confirmar a candidatura do Hugo Soares, ele terá o meu apoio, como é óbvio", declara o antigo porta-voz da direção do PSD.