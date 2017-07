Marcelo convoca Conselho Superior de Defesa e Conselho de Estado

Presidente da República vai convocar o Conselho Superior de Defesa e o Conselho de Estado para o dia 21. Será a primeira reunião dos dois orgãos depois da tragédia de Pedrógão Grande e do roubo de material militar em Tancos.

A reunião do Conselho de Estado chegou a estar prevista para a última semana de junho, mas foi adiada. Com a crise aberta pelos incêndios na zona centro, Marcelo Rebelo de Sousa entendeu aguardar e agora, com o roubo na base militar e com o primeiro-ministro de férias, o Presidente volta a dar algum tempo.

A agenda do Conselho de Estado ainda não é pública mas os dois acontecimentos que marcaram o ano político estarão, inevitavelmente, na mesa das duas reuniões.