PSD marcou debate para sexta-feira sobre cortes de despesa nos serviços públicos

O líder parlamentar do PSD, Luís Montenegro, anunciou esta quinta-feira que pediu a marcação de um debate de atualidade para sexta-feira sobre "a falta de transparência nos cortes de despesa dos serviços públicos", com a presença do Governo.

No final da reunião da bancada do PSD, Luís Montenegro acusou o Governo de não esclarecer "tudo aquilo que foram cortes efetivos na despesa, nomeadamente nas despesas de funcionamento".

"Há aqui uma falta de transparência que não pode continuar", acusou.

Já na quinta-feira, na apresentação do candidato autárquico à Amadora, o presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, tinha desafiado o Governo a dizer onde foram feitos os quase mil milhões de euros de cativações definitivas em 2016.

"Querem-me convencer que se pode cortar mil milhões de euros sem tocar na saúde, educação, na defesa, na administração interna?", inquiriu, dizendo que lhe custa "ver altas figuras do Estado dizerem aldrabices".