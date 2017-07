Eleições para sucessor de Montenegro como líder da bancada do PSD a 19 de julho

O mandato de Luís Montenegro como líder parlamentar do PSD termina em setembro. Escolha do seu sucessor acontecerá ainda antes do fim desta sessão legislativa

As eleições para escolher o sucessor de Luís Montenegro como líder da bancada parlamentar do PSD vão decorrer ainda durante esta sessão legislativa, a 19 de julho, segundo anunciou esta quinta-feira na reunião da bancada que está a decorrer.

O mandato de Montenegro terminava no próximo mês de setembro. Segundo fontes presentes na reunião da bancada do PSD citadas pela Lusa, entre os motivos invocados para esta antecipação está a intenção de "não criar ruído" dentro do grupo parlamentar em setembro, antes das eleições autárquicas, e fazer coincidir o fim do mandato e da sessão legislativa.

O "Público" tinha avançado esta quinta-feira que as eleições deveriam ser anunciadas hoje na reunião da bancada.

A última sessão plenária desta sessão legislativa na Assembleia da República decorrerá precisamente no dia 19 de julho.

Luís Montenegro exerce funções de líder parlamentar do PSD desde junho de 2011, quando foi eleito com 86% dos votos, tendo sido sucessivamente reeleito em outubro de 2013, com 87% dos votos, e em novembro de 2015 com quase 98% dos votos, sempre sem oposição.

A atual direção da bancada do PSD tem, no total, 11 vice-presidentes: Hugo Soares, Carlos Abreu Amorim, Miguel Santos, Amadeu Albergaria, Adão Silva, Luís Leite Ramos, Miguel Morgado, Berta Cabral, António Leitão Amaro, Sérgio Azevedo e Nuno Serra.

Licenciado em direito e advogado, Luís Filipe Montenegro Cardoso de Morais Esteves tem 44 anos e é deputado desde 2002, pelo círculo de Aveiro. Nas últimas eleições legislativas, encabeçou nesse distrito a lista da coligação entre PSD e CDS-PP Portugal à Frente.