Costa já acha “relevante apresentar” respostas à tragédia de Pedrogão

O Presidente da República tinha pedido "respostas rápidas e exaustivas" aos acontecimentos de Pedrogão Grande. António Costa prometeu tudo esclarecer, mas remeteu para a comissão técnica independente e para o Ministério Público o "cabal esclarecimento" de um incêndio que causou a morte de 64 pessoas. Ontem, o Gabinete do primeiro ministro enviou para a Assembleia da República um conjunto de respostas às questões colocadas pelo CDS. E o Parlamento divulgou as 25 páginas do documento no seu site oficial.

"Considera-se ser relevante apresentar, desde já, resposta", diz a chefe de Gabinete de São Bento, "pese embora o facto de algumas questões requererem ainda averiguação e recolha de dados adicional". Com a pressão política a aumentar, o primeiro ministro optou por não esgotar o prazo de resposta (obrigatória) ao Parlamento e que seria de 30 dias, a contar do dia 23 de junho.

São Bento faz questão de esclarecer que o primeiro ministro soube do incêndio "às 22h03 de dia 17 de junho", através de um SMS do secretário de Estado da Administração Interna, ou seja mais de sete horas depois do início do fogo. Duas horas depois e vindo diretamente de Portalegre, António Costa chegou ao Comando Nacional de Operações de Socorro, para fazer o ponto da situação do incêndio. No final da resposta ao Parlamento, o primeiro ministro faz questão de reafirmar que mantém "a confiança política na senhora ministra da Administração Interna".

Das várias questões levantadas pela bancada do CDS, logo a segunda diz respeito à responsabilidade do comando das operações durante os cinco dias que durou o incêndio. O primeiro responsável foi um bombeiro de Pedrogão Grande, mas seis minutos depois já era o comandante da corporação a tomar as rédeas do comando. E nas cinco horas seguintes a gestão de todo o combate ao fogo esteve na mão dos bombeiros locais. Só às 19 e 55 horas, já tinham passado quase sete horas do primeiro alarme enviado ao 112, foi chamado o comando distrital de Leiria para o topo da hierarquia de comando e, às 22 horas chega a vez da direcção ser assumida a nível nacional. Curiosamente, foi o segundo comandante nacional a exercer funções, o tenente coronel Albino Tavares. Permaneceu durante 23 horas seguidas no posto principal e, no dia 18 às 20 h e 50, o comando das operações de combate ao fogo deixavam, novamente, de terem um comando nacional. Até ao fim, as operações foram conduzidas sempre a nivel distrital, oscilando entre 4 comandantes diferentes.

Já quanto ao encerramento da estrada nacional 236-1, onde morreram 47 pessoas, os deputados centristas quiseram saber se foi, ou não, dada ordem de fechar aquela via durante o incêndio. O Gabinete do primeiro-ministro cita informações da GNR, segundo as quais não foi emitida qualquer indicação sobre a necessidade de encerrar a estrada por não ter sido "recebida qualquer informação que alertasse para uma situação de risco, potencial ou efetivo, em circular pela via em causa". Na verdade, a decisão de fechar a EN 236 1 só seria tomada depois de terem sido encontrados os primeiro cadaveres que agora se confirma ter sido "por volta das 22h15 de dia 17 de junho". Ou seja, minutos depois do primeiro ministro ter conhecimento de que um fogo tinha deflagrado.

em desenvolvimento