Santos Silva: “Se falo com o PM? Boa pergunta”

O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou esta quarta-feira que está em contacto permanente com o primeiro-ministro, atualmente de férias em Espanha.

"Estou em comunicação com o primeiro-ministro pelos diferentes meios que a vida moderna permite", disse aos jornalistas Augusto Santos Silva no final da reunião conduzida pela secretária-geral do Sistema de Segurança Interna, onde esteve em análise o impacto do furto de material de guerra em Tancos.

Tal como dispõe a lei orgânica do Governo, cabe ao ministro dos Negócios Estrangeiros substituir o chefe do Executivo.

Segundo Santos Silva, na reunião desta tarde, foi em nome do Governo e "em nome pessoal do primeiro-ministro que agradeceu o "empenho de todas as forças e serviços de segurança" e reiterou toda a "confiança que tem no seu trabalho".

Sobre a reunião desta tarde, o MNE assegurou que, apesar do desaparecimento de um considerável arsenal bélico em Tancos, o nível de ameaça ao país mantém-se "moderado" mas que essa avaliação "faz-se sempre de forma dinâmica e permanente".

Procurando, de forma inequívoca, sossegar os portugueses, o substituto de António Costa, disse mesmo que na avaliação feita pelas forças e serviços de segurança (PSP, GNR, Polícia Marítima, SEF, entre outros concluiu-se que os efeitos do assalto aos Paióis Nacionais de Tancos, "em termos de segurança interna não é de molde a requerer uma mudança do nível de ameaça identificado".

Ainda assim, Santos Silva assegurou que "estão em curso medidas adicionais de reforço da segurança pública, de partilha de informações e de coordenação das ações dos diferentes serviços das forças de Segurança" e que em havido "partilha imediata" de informação entre todos os serviços e "comunicação de dados na "avaliação permanente do risco e da ameaça em termos de segurança interna".