Tancos: Governo analisa situação de segurança interna esta quarta-feira

O Governo reúne-se na quarta-feira para fazer um ponto da situação da segurança interna na sequência do furto de material militar em Tancos, refere uma nota do gabinete do primeiro-ministro

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, em substituição do primeiro-ministro, António Costa, chefiará esta quarta-feira a delegação do Governo na reunião em que será feito um ponto da situação da segurança interna na sequência do furto de material militar em Tancos. O encontro está marcado para as 15h nas instalações do Sistema de Segurança Interna.

Além de Augusto Santos Silva, o Governo vai estar representado pelos ministros da Defesa Nacional, Azeredo Lopes, da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa, e da Justiça, Francisca Van Dunem.

Ainda segundo a nota do gabinete do primeiro-ministro, a reunião será conduzida pela Secretária-geral do Sistema de Segurança Interna e conta igualmente com as presenças de representantes da Procuradoria-Geral da República, Chefia do Estado-Maior General das Forças Armadas, Sistema de Informações da República Portuguesa, GNR e PSP, PJ, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Polícia Marítima, Serviço de Informações e Segurança e Serviço de Informações Estratégicas de Defesa.