Oficiais do Exército cancelam protesto

Protesto de oficiais do Exército na reserva e na reforma que estava marcado para esta quarta-feira em Belém foi cancelado, avança a SIC Notícias

Num email a apelar à participação no protesto, noticiado em primeira mão pelo Expresso, esta segunda-feira, apelava-se à presença dos oficiais deste ramo das Forças Armadas vestindo a farda n.º 1 para manifestar o seu desagrado com a suspensão temporária dos cinco comandantes de Tancos decidida pelo chefe do Estado-Maior do Exército, general Rovisco Duarte.

A concentração estava marcada para as 11h30 desta quarta-feira no Monumento Nacional aos Combatentes do Ultramar, junto ao Museu do Combatente, em Belém. Os militares seguiriam depois para o Palácio de Belém onde pertendiam, simbolicamente, depor das espadas, sinal da perda de comando.

Cinco comandantes de unidade do Exército foram afastados temporariamente pelo chefe do ramo, general Rovisco Duarte, para não interferirem com as averiguações internas em curso ao furto de armamento dos Paióis Nacionais de Tancos, detetado quarta-feira passada.