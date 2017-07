Marcelo em Tancos com ministro da Defesa e chefes militares

Presidente da República reúne-se às 16h em Tancos com Azeredo Lopes e os chefes do Estado-Maior do Exército e Estado-Maior-General das Forças Armadas

Marcelo Rebelo de Sousa segue diretamente de Castanheira de Pera, onde foi às comemorações do dia do Concelho, para a base militar de Tancos. Será a primeira reunião do chefe de Estado com as chefias militares e o ministro da Defesa, depois do roubo de material militar naquela base. Em Tancos também se encontra o diretor-geral da Polícia Judiciária Militar (PJM), o coronel Luís Augusto Vieira.

Com o primeiro-ministro ausente do país, o Presidente da República tem articulado com o ministro dos Negócios Estrangeiros, que substitui o primeiro-ministro, a condução do processo.

Neste momento, travar o protesto que está a ser convocado para quarta-feira de militares que ameaçam depor as armas à porta do Palácio de Belém, é a prioridade para as chefias militares e para o poder político.