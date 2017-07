Assunção Cristas: “Senhor primeiro-ministro, volte e demita os ministros”

A líder do CDS-PP pediu esta tarde a demissão dos ministros da Administração Interna e da Defesa. “Não é possível restaurar a quebra de confiança que neste momento existe no Estado nos domínios da Defesa e da Segurança”, disse Assunção Cristas ao jornalistas durante uma conferência de imprensa na sede do Partido, em Lisboa.

“O primeiro-ministro tem de os demitir e se não estiver em Portugal convém que volte e o faça”, insistiu Cristas momentos depois de ter sido recebida pelo Presidente da República, em Belém.

Para Assunção Cristas, Azeredo Lopes e (no caso do roubo de armas e munições em Tancos) e Constança Urbano de Sousa (no caso dos incêndios de Pedrógão Grande) "não souberam estar à altura das suas responsabilidades" pelo que as suas demissões são "inevitáveis". "Temos de o dizer sem hesitações e sem rodeios: senhor primeiro-ministro, volte e demita-os", afirmou a líder do Partido Popular.