Morreu Augusto Pólvora, presidente da Câmara de Sesimbra

Eleito pela CDU, o presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, de 57 anos, morreu hoje, em Azeitão, vítima de doença

Augusto Pólvora, autarca do PCP eleito pela CDU, de 57 anos, estava a cumprir o terceiro e último mandato na presidência do município de Sesimbra. O autarca lutava desde fevereiro do ano passado contra um tumor e foi internado há pouco mais de uma semana no Hospital Nossa Senhora da Arrábida, em Azeitão,onde acabou por falecer hoje à tarde.

Segundo a vice-presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, o funeral de Augusto Pólvora ainda não tem data marcada, mas só deverá realizar-se na terça ou na quarta-feira.