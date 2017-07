Quem são e o que fazem os 5 exonerados

O anúncio foi feito pelo chefe do Estado-Maior do Exército, à RTP. Rovisco Duarte anunciou que tinha decidido exonerar cinco comandantes de unidades que estão ligadas às instalações de Tancos e à segurança dos paióis.

O Expresso foi ver quem são e o que faz cada uma das unidades que lideravam.

A primeira demissão é do Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o Tenente Coronel Teixeira Correia. Segundo a página oficial do exército esta unidade tem como missão garantir o apoio administrativo-logístico ao Comando da Brigada de Reação Rápida. Entre as suas competências está a mais importante para este caso: a de garantir a segurança aos paióis de Tancos.

O responsável pelo Regimento de Infantaria 15, coronel Ferreira Duarte, também caiu com esta crise. Este corpo do exército é responsável por aprontar o 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista.

O terceiro a ser exonerado é o comandante do Regimento de Paraquedista, o coronel Hilário Peixeiro. Este forma militares na área do paraquedismo e apronta o Batalhão Operacional Aeroterrestre.

O Coronel Paulo de Almeida liderava o Regimento de Engenharia Nº1 que tem como missão "aprontar o Comando de Batalhão de Engenharia, a 1ª Companhia de Engenharia de Apoio Geral, a Companhia de Pontes, a Companhia de Defesa Nuclear, Biológica, Química e Radiológica, o Grupo de Equipas de Inativação de Engenhos Explosivos, a Companhia de Engenharia de Combate Ligeira e a Companhia de Engenharia de Apoio Militar de Emergência".

A última exoneração é o do coronel Amorim Ribeiro, responsável pela Unidade de Apoio Geral de Material do Exército. Esta tem como missão executar "as funções logísticas de reabastecimento e manutenção no âmbito do apoio geral e de base do material do Exército".