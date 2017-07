Cinco comandantes são as primeiras "vítimas" de Tancos

O Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o Comandante do Regimento de Infantaria 15, o Comandante do Regimento de Paraquedistas, o Comandante do Regimento de Engenharia 1 e o Comandante da Unidade de Apoios Geral do Material do Exército são as cinco primeiras "vítimas" do assalto aos Paióis de Tancos

O anúncio foi feito pelo chefe do Estado-Maior do Exército, à RTP. Rovisco Duarte decidiu exonerar os cinco comandantes das unidades que dão forças à segurança física e militar dos paióis. O Comandante da Unidade de Apoio da Brigada de Reação Rápida, o Comandante do Regimento de Infantaria 15, o Comandante do Regimento de Paraquedistas, o Comandante do Regimento de Engenharia 1 e o Comandante da Unidade de Apoios Geral do Material do Exército são as cinco primeiras vítimas do assalto aos Paióis de Tancos.

Questionado sobre se houve ou não passagem de informação do interior para o exterior, o General Rovisco Duarte respondeu que "quando se escolhem dois paióis no lote de 20, que por acaso não são os mais próximos da entrada, temos de tirar conclusões".