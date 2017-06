Incêndios: Governo estima prejuízos em €20 milhões

O ministro da Agricultura, Capoulas Santos, estimou esta sexta-feira em 20 milhões de euros os prejuízos causados pelos incêndios na zona de Pedrógão Grande, que fizeram 64 mortos e mais de 250 feridos.

O anúncio foi feito por Capoulas Santos na interpelação, no parlamento, do Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), sobre a floresta e a desertificação do mundo rural.

O Governo já fez as estimativas dos prejuízos e terá de "existir a capacidade financeira para lhes dar resposta", afirmou Capoulas Santos em resposta ao deputado PCP João Ramos.