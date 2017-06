Governo estima em €20 milhões prejuízos causados pelo incêndio em Pedrógão

Os incêndios na zona de Pedrógão Grande fizeram 20 milhões de prejuízos nas atividades agrícolas, afirmou esta sexta-feira o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, no parlamento.

Os prejuízos referem-se à área específica do Ministério, englobando este valor de 20 milhões perdas com plantações (vinhas, pomares, por exemplo), equipamentos ou explorações agrícola, explicou Capoulas Santos no final de uma interpelação de “Os Verdes” sobre política florestal e desertificação do interior, no parlamento.

Durante o debate, o ministro anunciou a estimativa de 20 milhões de euros dos prejuízos causados pelos incêndios na zona de Pedrógão Grande, que fizeram 64 mortos e mais de 250 feridos, mas não especificou as áreas, que explicou depois aos jornalistas.

Em resposta a uma pergunta do deputado do PCP João Ramos, Capoulas Santos afirmou que o Governo já fez as estimativas dos prejuízos e terá de "existir a capacidade financeira para lhes dar resposta".