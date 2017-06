Costa: previsões do FMI apontam evolução “bastante mais positiva” da economia portuguesa

O primeiro-ministro realçou esta sexta-feira que as previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o crescimento da economia portuguesa são "mais otimistas" do que as do Governo e reconhecem que a evolução "tem sido bastante mais positiva".

"Hoje ouvimos o FMI a apresentar previsões de crescimento da nossa economia mais otimistas do que as próprias previsões com que o Governo tem trabalhado e a reconhecer que, ao contrário do que pensava há um ano, a evolução da nossa economia tem sido bastante mais positiva do que aquilo que eram as expectativas que tinha", disse António Costa.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, após uma missão de duas semanas a Lisboa, o FMI manifestou estar mais otimista em relação a Portugal, prevendo que a economia cresça 2,5% este ano e que a meta do défice de 1,5% seja cumprida.

"As projeções de curto prazo de Portugal melhoraram de forma considerável, suportadas por uma recuperação no investimento e um crescimento contínuo das exportações, ao mesmo tempo que a recuperação na zona euro ganhou força", observou o FMI.

Esta previsão do FMI é uma revisão em alta de um ponto percentual face aos 1,5% estimados em abril, quando divulgou o 'World Economic Outlook', mostrando-se assim também mais otimista do que o Governo, que prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 1,8%.

Segundo António Costa, que falava uma intervenção no final de uma visita à empresa de transformação artesanal de porco alentejano Montaraz, em Garvão, no concelho de Ourique, no distrito de Beja, "estes dados confirmam outros dados", nomeadamente a descida do desemprego e o facto de a confiança dos agentes económicos e o clima económico em Portugal estarem a atingir "máximos".

"Hoje soubemos que o desemprego em abril baixou para 9,5%, confirmando a tendência que tem vindo continuadamente a descrever e que vai continuar a decrescer", disse.

Na quinta-feira, frisou, tivemos "bons indicadores sobre a confiança", o que "é fundamental para continuarmos a progredir na economia".

Os dados do clima económico "atingiram máximos, que não tínhamos desde 2008", e a confiança dos consumidores também atingiu "máximos, que não tínhamos desde 1997, ou seja, já no século passado, diria mesmo, já no milénio passado", sublinhou.

"E isto significa que a estratégia que temos vindo a desenvolver, apostando na confiança dos agentes económicos, é absolutamente decisiva", defendeu António Costa.

O chefe do Governo disse que "a agricultura e a indústria agroalimentar são um caso de sucesso" na economia portuguesa e na sua "crescente capacidade transportadora".

Segundo António Costa, o Governo tem feito "um esforço muito grande na abertura de novos mercados para produtos derivados do porco", como os do Peru e da Colômbia, que foram recentemente abertos.

E, na próxima semana, "vai ser dado um passo muito importante na abertura do mercado chinês à carne de porco, adiantou.

Trata-se de "um primeiro passo", que é "decisivo", porque "aberto o mercado para a carne de porco fica entreaberta a porta para fazer o caminho seguinte, ou seja, a abertura do mercado para os produtos derivados de porco, rematou.