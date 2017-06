Secretário de Estado diz que bombeiro que demorou 10 horas a chegar ao hospital teve transporte adequado

O secretário de Estado da Saúde afirmou que o bombeiro evocado pelo PSD num debate esta quinta-feira no Parlamento teve tratamento e transporte adequados, referindo que houve dificuldades operacionais, designadamente de aterragem do helicóptero.

"Mais do que a velocidade do transporte do doente, a nós interessa-nos muito mais estabilizar e transportar de forma adequada. Transportar de forma apressada pode prejudicar o prognóstico do doente. Foi isso que foi feito: estabilizá-lo, clinicamente toná-lo o mais adequado para fazer o helitransporte e, depois, conseguirmos condições operacionais para o fazer", afirmou Fernando Araújo, em resposta à deputada do PSD Teresa Morais.

O secretário de Estado da Saúde sublinhou que o bombeiro em causa "foi transportado de forma adequada do ponto de vista da emergência médica", mencionando que houve "imensa dificuldade, do INEM, do ponto de vista operacional, em termos do helicóptero poder pousar e transportar o ferido, mas durante esse tempo teve sempre o apoio da equipa do INEM".

Como exemplo de uma pergunta que o PSD entende ser de resposta imediata, a deputada Teresa Morais apontou um caso de um bombeiro ferido "que andou a deambular dez horas pelo país" antes de ser admitido no hospital.

"Se fosse um político, um ator, um futebolista tínhamos 'briefings' sobre o seu estado de saúde, temos quatro bombeiros feridos e ninguém sabe nada sobre o seu estado de saúde", lamentou.

O secretário de Estado da Saúde falou, por seu turno, em pormenor, dos passos que foram dados na assistência ao caso concreto do bombeiro que Teresa Morais referiu ter andado a "deambular dez horas pelo país".

De acordo com Fernando Araújo, o "bombeiro foi transportado para o Centro de Saúde de Castanheira, que, de acordo com as condições, era aquele que localmente podia oferecer a melhor resposta do ponto de vista da proximidade versus capacidade de resposta".

"No local, foi atendido por uma equipa doo INEM, uma VMER do Hospital do Médio Tejo, e foi estabilizado, foi depois transportado para a Prelada", afirmou, antes de explicar as dificuldades operacionais de aterragem do helicóptero e a necessidade de estabilizar o doente.

O secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, reagiu à intervenção de Teresa Morais, transmitindo o boletim clínico de todos os bombeiros hospitalizados.

Depois das explicações dos secretários de Estado, Teresa Morais pediu que fossem distribuídos documentos do internamento do bombeiro, que, disse, lhe foram entregues em mãos por seus familiares.