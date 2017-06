Marcelo almoça com Costa e Ferro: Pedrógão à mesa

Depois da conversa de uma hora que teve na sexta-feira passada com Pedro Passos Coelho em Belém, Marcelo Rebelo de Sousa almoça esta quinta-feira no palácio com o primeiro-ministro e o presidente da Assembleia da República.

Fonte oficial confirmou ao Expresso o encontro, sem esclarecer se este está diretamente ligado com as sequelas políticas da tragédia de Pedrógão Grande. Certo é que o tema se tornou obrigatório e o Presidente da República quererá avaliar os timings possíveis para o Parlamento aprovar um novo pacote legislativo para proteger a floresta e para pôr em marcha o inquérito e chegar a conclusões em tempo útil sobre as circunstâncias em que morreram 64 pessoas nos incêndios que atingiram a zona centro do país.

Marcelo pediu celeridade na aprovação de novas leis, numa declaração que fez ao Expresso na semana passada, quando disse ser preciso legislar antes das férias "sobre tudo, mas tudo é tudo". E no sábado, noutra declaração a este jornal, quis-se demarcar da metodologia seguida pelo Governo quando disse ser "tempo de, sem limites ou medos" exigir que "factos e responsabilidades tenham uma resposta rápida e exaustiva".

Com as férias parlamentares marcadas para finais de julho e a agenda subitamente sobrecarregada com o dossiê "fogos" – além das leis que estão a aguardar aprovação há a comissão de inquérito independente sobre Pedrógão que PSD e PS acordaram acionar a partir da Assembleia da República – o tema não escapará ao almoço em Belém.