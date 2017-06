Convite de Passos a Álvaro Almeida causa embaraço em jantar em Gaia

Convidado pela AGAVI para um jantar-debate, esta quarta-feira, sobre descentralização e sustentabilidade do território, no restaurante DeCastro, em Gaia, Pedro Passos Coelho estendeu o convite ao candidato do partido à Câmara do Porto. António Souza-Cardoso, líder da organização desconhece, contudo, presença de Álvaro Almeida e diz que não era objetivo ter candidatos autárquicos no convívio

Pedro Passos Coelho é o primeiro líder partidário a participar numa série de quatro jantares-debates sobre descentralização regional e crescimento sustentado do território promovido pela AGAVI - Associação para a Promoção da Gastronomia e Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade -, presidida por António Souza-Cardoso e organizadora do evento que juntará à mesa 40 convidados.

O encontro que terá, esta noite, por orador principal o líder do PSD, no restaurante do chefe Miguel Castro e Silva, em Gaia, conta, contudo, com um conviva-surpresa para a organização, Álvaro Almeida, convidado por livre iniciativa de Passos Coelho. A presença do candidato do PSD à Câmara do Porto no DeCastro foi confirmada ao Expresso pela assessoria de Álvaro Almeida, que adianta que “o convite partiu do líder do PSD, que tinha direito a dois acompanhantes, como é o caso de Bragança Fernandes”, líder da Distrital do Porto.

António Souza-Cardoso referiu, contudo, ao Expresso que Álvaro Almeida não só não foi convidado, como nunca “foi objetivo da AGAVI ter candidatos a câmaras, muito menos à do Porto”. “Não temos conhecimento que o Dr. Álvaro Almeida seja convidado do Dr. Pedro Passos Coelho, nem essa era a nossa intenção”, afirma António Souza-Cardoso. O líder da AGAVI e da Causa Real avisa não ser propósito do jantar-debate “discutir candidaturas mas refletir sobre o território no seu conjunto, a sua valorização económica e o seu desenvolvimento sustentado”.

Com ou sem o participantes surpresa, Souza-Cardoso que a AGAVI pretende ter a visão de todos os líderes partidários em relação ao desenvolvimento regional e delegação de competências em questões de ordenamento do território, até às próximas autárquicas, iniciativa declinada pelo Bloco de Esquerda. O próximo dos três jantares-debate será com a líder do CDS-PP, Assunção Cristas, em meados de julho, e em setembro com os líderes do PS e PCP, em setembro, ainda em data definitiva.

Noitada no São Pedro da Afurada

A partir das 22h30, Pedro Passos Coelho segue, esta noite, para a Casa do Futebol Clube do Porto Dragões da Afurada para celebrar a festa do 'seu' santo popular homónimo. No famoso São Pedro da Afurada, o líder laranja tem encontro marcado com Cancela de Moura, presidente da concelhia do PSD e candidato à Câmara de Gaia, bastião laranja durante 16 anos, perdido para o PS nas últimas autárquicas. Na iniciativa de pré-campanha eleitoral, participam todos os candidatos da coligação PSD/CDS-PP à juntas de freguesia do concelho de Vila Nova de Gaia, que esta noite celebra as populares festas do São Pedro da Afurada.

Apesar do dia oficial de São Pedro ser amanhã, a grande festa só terá lugar sábado, participada pela Câmara e com direito a fogo de artifício, evento que Passos Coelho, ainda no rescaldo das desastradas afirmações sobre a tragédia de Pedrógão Grande, certamente dispensa.