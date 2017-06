Nova vida para o matadouro de Porto avaliada em 15M€

A Câmara do Porto vai abrir um concurso público para dar nova vida ao antigo matadouro de Campanhã, através de um projeto de reconversão e exploração avaliado em 15 milhões de euros. As obras deverão levar mais de três anos a ficar concluídas

Requalificar o antigo Matadouro Municipal do Porto, para dessa forma derrubar um “muro” que isola a zona oriental em relação à parte ocidental da cidade. “É o muro da VCI”. Quem o diz é o vereador Ricardo Valente, com o pelouro da Economia, relativamente ao programa de requalificação – com um custo estimado de 15 milhões de euros – apresentado esta terça-feira em reunião do executivo autárquico. O projeto pelo qual ainda será necessário esperar mais de três anos até à sua conclusão, está pensado para dar uma nova vida ao equipamento com uma área total superior a 25 mil metros2, inaugurado em 1932, e vetado ao esquecimento desde o final da década de 1990, quando cessou atividade.

A reconversão do antigo matadouro irá assentar em três eixos fundamentais: coesão social, cultura e economia. Pretende-se, dessa forma, apostar na criação de espaços culturais, sociais e empresariais – estes últimos vocacionados para a instalação de empresas, implementação de estabelecimentos comerciais e gastronómicos, bem como complexos desportivos.

O programa de reabilitação contempla igualmente a criação de uma passagem superior sobre a Via de Cintura Interna, um percurso interior entre a rua de São Roque e a estação de metro do Estádio Dragão, a requalificação dos espaços exteriores do matadouro e a reconversão da relação do antigo matadouro com o feixe de linhas ferroviárias, explicou o arquiteto Paulo Baganha, durante a apresentação efetuada ao executivo autárquico.

Uma parte da área será destinada à exploração privada (11.278 m2) e uma parcela 9.151 m2 será para uso municipal. Quando a empreitada estiver concluída, poderá vir ali a ser instalado um Museu da Indústria, uma galeria municipal para o depósito de obras de arte, uma biblioteca ou ainda uma incubadora empresarial.

A Câmara Municipal do Porto (CMP) define, assim, o programa preliminar para a reconversão e exploração, durante o período de 30 anos, do antigo matadouro. Brevemente, será aberto um concurso público internacional com a duração expectável de nove meses e o fator económico não será a principal variável a ser equacionada para definir a entidade privada vencedora. O preço contará 25% comparativamente com os 75% da qualidade técnica da proposta arquitetónica.

Depois de iniciados os trabalhos, as obras deverão levar dois anos até ficarem concluídas, neste que é, considera a autarquia, um “equipamento âncora” para a reabilitação da zona oriental do município, dada a sua proximidade à estação de Campanhã e ao Estádio do Dragão.

Teatro Sá da Bandeira passa para as mãos da autarquia

Também nesta reunião pública do executivo camarário foi aprovada, por unanimidade, a proposta de aquisição do edifício do Teatro Sá da Bandeira pelo valor de 2 milhões e 100 mil euros, com a autarquia a acionar o direito de preferência junto dos proprietários.

A decisão afasta, assim, a possibilidade de a mais antiga sala de teatro portuense ir parar a mãos privadas, numa altura em que era veiculada a hipótese de o espaço poder vir a ser descaracterizado para fins turísticos. O presidente da CMP, Rui Moreira, afirmou que caberá agora ao próximo executivo definir a melhor alternativa para utilizar e dinamizar o espaço.

“Aquilo que estamos a decidir nesta fase, atendendo ao montante envolvido, é o direito de opção. Deixando para depois, e caberá ao próximo executivo decidir, o que quer fazer com o Teatro Sá da Bandeira”, afirmou Rui Moreira, para quem as soluções podem ser varias, incluindo a hipótese de o equipamento ser englobado na rede de teatros municipais, do qual fazem parte o Rivoli e o Campo Alegre.

O vereador socialista Correia Fernandes, até recentemente com o pelouro do Urbanismo, antes da cisão entre Rui Moreira e o PS, saúda a decisão e frisa que este é “um princípio de precaução e corresponde ao sentido da cidade”.

Já para Pedro Carvalho, eleito pela CDU, este é um “ato de aquisição importante”, por se tratar de uma forma de “defender a cidade e de trazer mais património sobre o qual depois a autarquia pode intervir”, manifestando também o desejo de que o Teatro Sá da Bandeira possa vir a ser agregado aos teatros geridos pelo município.