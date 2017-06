Incêndios: PCP e BE já apresentaram ideias a Costa

O dirigente comunista João Frazão anunciou hoje que o PCP apresentou ao primeiro-ministro 38 medidas, entre "imediatas e urgentes" e outras a médio prazo, para resolver problemas de fogos florestais, vincando o desacordo com a "Reforma Florestal" governamental.

"Esta reunião com o primeiro-ministro foi profícua. Demos-lhe conta do conjunto de propostas que temos. Naturalmente, o primeiro-ministro ficou de verificar qual a possibilidade e capacidade de acomodar algumas destas propostas. Consideramos que é possível aprovar na Assembleia da República uma lei nos prazos estabelecidos para a discussão da ‘Reforma da Floresta', que tenha este conjunto de medidas essenciais", disse, na sede comunista, em Lisboa.

"Há abertura do Governo para propostas do Bloco que estão nos nossos três projetos de lei na comissão" de Agricultura e Mar, indicou por sua vez à agência Lusa fonte bloquista, depois de uma reunião de mais de duas horas com António Costa.

O BE tem, atualmente, três projetos de lei em debate na comissão parlamentar de Agricultura e Mar: um para a criação do banco público de terras agrícolas, outro que pede a constituição de unidades de gestão florestal e um terceiro que "estabelece um regime jurídico para as ações de arborização, rearborização ou adensamento florestal".

A Assembleia da República deverá votar até ao final da sessão legislativa, a 19 de julho, o pacote florestal.