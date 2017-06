Marques Mendes: demissão da ministra “a prazo vai ser inevitável”

Luís Marques Mendes acha "impossível não haver consequências políticas" para o Governo dos fogos do passado fim de semana na zona Centro do país. O comentador defendeu, este domingo, na SIC, que a demissão da ministra da Administração Interna "a prazo vai ser inevitável", porque "é quase impossível o Ministério Público não formular uma acusação de homicídio por negligência" ao Estado.

Politicamente, o comentador considera que o Governo "levou uma pantufada no seu estado de graça" e que "a relação do país com o Governo vai a partir de agora ser diferente e o escrutínio muito mais forte". "O próprio primeiro-ministro não parecia o mesmo esta semana", rematou.

Muito crítico da investigação que o Governo decidiu avançar a partir do Parlamento – "é um absurdo", defendeu –, Mendes acusa o PSD, que sugeriu esta comissão, de ter sido "ingénuo" e de ter "lançado uma boia ao Governo". No Parlamento, avisou, "nada é rápido, tudo é politizado e fica tudo em águas de bacalhau". Marques Mendes só não percebe porque é que António Costa e a ministra Constança Urbano de Sousa não fizeram o mesmo de há um ano, quando perante um incêndio em S. Pedro do Sul que só matou uma pessoa mandaram de imediato abrir um inquérito.

"Dá a sensação de que o Governo tem medo", acusou. E que "está preocupado em salvar a pele de alguém" perante as falhas que já vieram a público, nomeadamente as noticiadas pelo Expresso: que o Executivo "mudou de alto a baixo a estrutura da Proteção Civil a poucos meses da época de incêndios" e que "o SIRESP falhou porque o Estado tem duas carrinhas e não pode atuar porque estas não estão equipadas com antenas".

Na opinião do comentador, o Governo esteve bem numa coisa: "No apoio às vítimas". E o Presidente da República "esteve bem do princípio ao fim".