Marcelo falta à Gala Solidária com vítimas dos fogos para ir à missa de Miguel Beleza

Marcelo Rebelo de Sousa cancelou a presença na Gala Solidária de Apoio às Vítimas dos Fogos, esta segunda-feira à noite, em Coimbra, para ir à missa de corpo presente do ex-ministro das Finanças, Miguel Beleza, na Igreja do Campo Grande, em Lisboa, às 21h.

A presença do Presidente da República no Grande Auditório do Convento de S. Francisco, tinha sido confirmada pela Presidência. Na tarde deste domingo, Belém deu conta do cancelamento que, segundo o Expresso confirmou, se deve ao facto de Marcelo querer marcar presença nas cerimónias funebres do ex-ministro e amigo.