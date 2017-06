Joana Amaral Dias candidata a Lisboa pelo Nós, Cidadãos!

Joana Amaral Dias será a candidata do partido Nós, Cidadãos! à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, anunciou hoje aquela força política, acrescentando que a candidatura será apresentada na segunda-feira.

Em comunicado, o partido constituído em 2015 informa que no "dia 26 de junho, às 14:45, terá lugar o lançamento da candidatura de Joana Amaral Dias, pelo Nós, Cidadãos! à Câmara Municipal de Lisboa nas eleições autárquicas de 01 de outubro".

Após a apresentação, que terá lugar na sede do partido, Joana Amaral Dias irá visitar algumas freguesias de Lisboa, acompanhada pelo presidente do partido, Mendo Castro Henriques, assim como de candidatos pelo partido a outras autarquias do país.

Nas últimas eleições legislativas, disputadas em 2015, Joana Amaral Dias foi cabeça de lista por Lisboa da coligação Agir, que juntava o Partido Trabalhista Português (PTP) e o Movimento Alternativa Socialista (MAS). E entre 2002 e 2005, foi deputada à Assembleia da República pelo Bloco de Esquerda.

Nas próximas eleições autárquicas, concorrem à presidência da Câmara de Lisboa Assunção Cristas (CDS-PP), Teresa Leal Coelho (PSD), João Ferreira (CDU) e Ricardo Robles (BE), assim como o atual presidente da Câmara, Fernando Medina (PS).