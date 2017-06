Jerónimo de Sousa: “Não venham pedir-me mais comissões parlamentares”

O PCP está contra a adesão do Governo à proposta do PSD para que seja uma comissão de inquérito independente a investigar, a partir do Parlamento, as causas da tragédia de Pedrógão.

Em declarações à Lusa, Jerónimo de Sousa foi claro: "Não me venham pedir-nos mais comissões. Não será uma equipa de técnicos, quem sabe independentes da Assembleia da República mas dependentes de interesses em presença, a vir agora descobrir a pólvora".

Na opinião do líder comunista, também é um erro António Costa aceitar "a chantagem" para que o Parlamento aprove nova legislação para a floresta em tempo recorde. Os comunistas defendem que "é uma ilusão, mesmo um logro" pensar que as medidas propostas pelo Governo e já no Parlamento "são a varinha mágica", quando os "verdadeiros problemas são a falta de investimento e o desmantelamento de estruturas e serviços".