Militar pode presidir às secretas

Depois do desaire com a escolha do embaixador Pereira Gomes, o Governo procura agora uma nova solução para presidir às secretas.

Luís Francisco Botelho Miguel, atual segundo comandante da GNR, pode ser a nova escolha do primeiro-ministro para liderar o Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP),substituindo o embaixador Pereira Gomes, que não chegou a tomar posse do cargo, revela o Diário de Notícias. Seria a primeira vez que um militar lideraria os serviços de informações portugueses, um perfil que vai contra a corrente internacional. Na Europa todos os dirigentes são civis e atualmente até as grandes agências secretas, como a CIA e a Mossad, que têm tido algumas vezes militares a comandá-las, têm neste momento civis na sua liderança, acrescenta o matutino. O jornal acrescenta que o nome de Botelho Miguel tem sido recebido no meio policial e das informações "com muita desconfiança". Botelho Miguel já teve uma curta passagem pelo Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED), onde foi diretor de Área. No Exército também teve responsabilidades na intelligence, como chefe da Divisão de Informações Militares (DIMIL).