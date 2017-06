Marcelo escolhe nova assessora diplomática

Ana Martinho, actual secretária-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiro, foi a escolhida pelo Presidente da República para sua assessora diplomática, substituindo José Augusto Duarte no cargo

O Presidente da República escolheu Ana Martinho, a actual secretária-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiro para sua assessora diplomática, substituindo José Augusto Duarte, que deixa o cargo no outono, revela o jornal Público.

Ana Martinho foi a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária-geral do MNE, onde se encontra desde 2013. Prestes a atingir o limite de idade para desempenhar estas funções (completa 70 anos a 16 de maio de 2018), a diplomata vai assim poder manter-se no activo, no único lugar onde isso seria possível.