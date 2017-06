Eucaliptos e modelo de gestão de unidades florestais dificultam acordo à esquerda

PS e BE assumiram compromisso de fazer aprovar novo pacote legislativo sobre a floresta até 19 de julho mas existem ainda pontos fundamentais por compatibilizar entre os cinco diplomas do Governo e os três projetos de lei do Bloco que estão em discussão no Parlamento. PCP e Os Verdes também pressionam cedências do Governo

A gestão pública ou privada das unidades de gestão florestal e o limite à expansão da área de eucalipto em Portugal são os dois principais obstáculos ao entendimento entre o Governo os partidos da esquerda para que o pacote legislativo que está em discussão na Comissão de Agricultura e Mar seja aprovado antes das férias parlamentares. Esse foi o prazo exigido por Marcelo e com o qual já se comprometeram PS e o BE: os dois partidos viram aprovado um calendário acordado entre si para que os cinco diplomas do Governo e os três projetos de lei do BE sejam discutidos, alterados e votados até 19 de julho.

Embora PSD, CDS (sobretudo estes), PCP e Os Verdes tenham levantado dúvidas sobre os efeitos desta aceleração na discussão de propostas que estavam praticamente paradas na Comissão de Agricultura e Mar desde abril, PS e Bloco já sinalizaram o desejo de chegar a acordo. Falta saber como.

O PS já mostrou abertura para cedências nos cinco diplomas que tem em discussão e o BE identifica dois pontos dos quais não abdica nos seus projetos. "Uma das questões fundamentais é a limitação da expansão da área de eucalipto", sintetiza o bloquista Pedro Soares. E para isso o BE quer assegurar que "não pode haver transferência de eucalipto do interior e das zonas menos produtivas para o litoral e para as zonas mais produtivas". "Essa a nova estratégia das celuloses e parece que é possível ser feito com a proposta do Governo", assinala.

Além do Bloco, também o partido ecologista Os Verdes já veio a terreiro denunciar que a proposta do Governo para a limitar a mancha de eucalipto - que ocupa já 812 mil hectares em Portugal - não responde ao espírito do acordo negociado entre o partido de Heloísa Apolónia e o PS para sustentar o atual Governo. Aliás, nesses acordos das esquerdas, Os Verdes foram o único partido a especificar o travão ao aumento da área de eucaliptos como uma das condições para o seu apoio a um executivo PS. E não estão por isso dispostos a ver avançar uma medida que fique aquém dos compromissos assumidos em 2015.

A preocupação com a forma como o Governo está a lidar com esse objetivo de redução da mancha de eucalipto foi reforçada ontem pelo BE, com a denúncia da existência de um concurso aberto pelo Governo - uma semana antes dos incêndios no distrito de Leiria - para apoios à recuperação e rearborização de eucaliptos. O montante total dos apoios a concurso, no âmbito dos fundos europeus do Portugal 2020, ascendem a 9 milhões de euros e estabelecem inclusive como concelhos prioritários nos critérios de elegibilidade alguns dos mais afetados pelo incêndio de sábado: Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Penela, Góis e Sertã. "É incompreensível que isto aconteça. Por isso pedimos a suspensão do concurso que está em vigor até que se produza a nova legislação", disse ao Expresso Pedro Soares, acusando o Governo de, com este concurso, entrar em "contradição" com o espírito das propostas que apresentou para limitar a expansão de eucaliptos.

Outro ponto em que o Bloco de Esquerda e o PCP vão forçar o Governo a ceder será o das sociedades ou unidades de gestão florestal, que ficarão responsáveis pela gestão coletiva de perímetros florestais que juntem parcelas pequenas de terreno, muitas das quais abandonadas ou sem proprietário conhecido. E aqui, o braço de ferro reside sobretudo na possibilidade (que consta na proposta do Governo e é rejeitada pela esquerda) de estas sociedades estarem abertas a capital privado. Um cenário que o PCP entende que não só promove a empresarialização da gestão destas unidades, como se assume como "um instrumento de concentração de propriedade" num sector dominado por grandes grupos, alertou já o deputado comunista João Ramos.

Por isso Jerónimo de Sousa avisou logo em março, quando o Governo anunciou o seu pacote legislativo para a reforma florestal que a proposta do executivo "não responde aos problemas da floresta portuguesa". "Mesmo algumas medidas positivas e melhorias na versão agora aprovada não passarão de boas intenções, por falta de resposta aos estrangulamentos, à natureza e às características estruturais da floresta portuguesa, nomeadamente o peso que tem a pequena propriedade", defendeu o secretário-geral comunista, apelando à "defesa dos rendimentos dos pequenos produtores, do seu associativismo e da intervenção pública com recursos e meios adequados".

"Nós defendemos que estas unidades de gestão sejam associativas ou cooperativas, formadas pelos produtores e sem injeção de capital exterior", corrobora o bloquista Pedro Soares. "Essa é outra questão que nos divide. Porque o Governo pretende criar entidades privadas com capital financeiro e como os pequenos produtores não têm acesso a esse capital, quem vai tomar conta dessas empresas são os do costume", acusa o deputado bloquista, apelando a que existam incentivos para uma "intervenção pública na floresta".

"O Estado abandonou a floresta e ela hoje está dispersa, abandonada e sem gestão. É um problema de interesse nacional e estratégico. E essa intervenção tem de ser feita através de unidades de gestão colectiva e do ordenamento florestal impondo regras e o cumprimento de leis que hoje já existem e que não são cumpridas", diz, identificando "a desgraça que aconteceu em Pedrógão" como "paradigmática": "Olhamos para aquela estrada e vemos eucaliptos com 10 metros de altura até ao rail de proteção. Isto é abandono da intervenção pública. Porque existe neste momento legislação que obriga a que haja uma faixa de 10 metros de proteção. Se essa lei tivesse sido cumprida, possivelmente aquelas pessoas teriam sido poupadas".